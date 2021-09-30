Минтруд объяснил, что мешает ввести ежегодные школьные выплаты из маткапитала

Тем не менее, новые предложения по использованию маткапитала будут рассмотрены

Проработка предложения о введении ежегодных выплат на подготовку к школе за счет средств материнского капитала требует учесть специфику получателей маткапитала. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказала заместитель главы Министерства труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Замминистра напомнила, что маткапитал выплачивают с 2007 года. Это означает, что половина детей, родителям которых был которых выдали данные средства, еще не достигли школьного возраста. Кроме того, с 2020 года почти половина выдаваемых сертификатов на маткапитал оформляется в связи с рождением первого ребенка. Это дети, родившиеся в прошлом году и еще не достигшие двухлетнего возраста.

Таким образом, предлагаемая Счетной палатой мера не коснулась бы большого числа семей, указала Баталина.

Кроме того, большая часть семей направляет маткапитал не на текущее потребление, а на решение крупных задач — например, на улучшение жилищных условий. По словам замглавы Минтруда, только 6% семей воспользовались ежемесячными финансовыми выплатами из материнского капитала.

Тем не менее, Минтруда внимательно изучит новые предложения по использованию материнского капитала, цитирует Баталину РИА Новости.

Счетная палата ранее проверила использование бюджетных средств на программу маткапитала и выяснила, что больше половины россиян выступают за расширение опций по распоряжению маткапиталом. В частности, предлагается введение ежегодной выплаты семьям со школьниками к новому учебному году по 20 тысяч рублей из средств материнского капитала.

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