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В России может появиться почетное звание "хранитель традиций"

15:39
  • четверг
  • 30 сентября 2021

С предоставлением ряда льгот

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила о планах сенаторов проработать вопрос об учреждении в России почетного звания "хранитель традиций".
К 80-летию Битвы под Москвой ветераны получат матпомощь в размере 40 тыс. рублей

Оно может быть приравнено к званию "ветеран труда" - с предоставлением всех предусмотренных льгот.

"Мы как профильный комитет поддерживаем такое начинание, но не в ключе приравнять [звания], а по аналогии", - отметила Гумерова (цитата по ТАСС).

Она добавила, что такое высокое звание в таком важном направлении будет востребовано.

"Мы будем эту тему отрабатывать", - уточнила сенатор.

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