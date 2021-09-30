В России может появиться почетное звание "хранитель традиций"

С предоставлением ряда льгот

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила о планах сенаторов проработать вопрос об учреждении в России почетного звания "хранитель традиций".

Оно может быть приравнено к званию "ветеран труда" - с предоставлением всех предусмотренных льгот.

"Мы как профильный комитет поддерживаем такое начинание, но не в ключе приравнять [звания], а по аналогии", - отметила Гумерова (цитата по ТАСС).

Она добавила, что такое высокое звание в таком важном направлении будет востребовано.

"Мы будем эту тему отрабатывать", - уточнила сенатор.

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