Центр по обману клиентов российских банков обнаружили в Киеве

Он расположен по соседству со зданием СБУ

Украинский журналист обнаружил в Киеве колл-центр, работники которого вынуждали клиентов российских банков переводить деньги на чужие счета. Подпольная мошенническая контора располагается в центре украинской столицы - на улице Владимирской, по соседству с главным офисом Службы безопасности Украины.

Сотрудник украинского издания "Страна" Влад Бовтрук фиктивно устроился в этот центр на работу. Ему удалось изучить изнутри, как действуют мошенники, и даже снять видео. В офисе работают несколько "операторов". Они звонят клиентам - в частности, российского Сбербанка - и обманным путем вынуждают человека перевести деньги на чужой счет.

По данным издания, в день каждый такой оператор обзванивает около 300 номеров из имеющейся базы данных. Им удается обмануть до пяти человек в день. Разговор они ведут по методичке, в которой содержится набор фраз и ответов, которые надо использовать при общении с потенциальными жертвами мошенничества.

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