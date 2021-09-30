ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американцы высказались о внешней политике своей страны

15:44
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Более половины граждан хотят более активной работы властей

Нью-йоркский центр анализа политических рисков Eurasia Group Foundation провел опрос среди граждан США об их отношении к проводимой Вашингтоном внешней политике. Результатами исследования поделилась газета Stars and Stripes.
Пилотов ВВС США готовят к войне с Россией

Почти 60% американцев хотели бы, чтобы США более активно участвовали в работе международных организаций. Это же касается решения глобальных проблем - например, миграции населения и климатических изменений.

Вместе с тем более 42% граждан рассчитывают на сокращение присутствия американских войск в других странах и регионах. Речь, в частности, идет о Германии, Японии и Персидском заливе.

Половина жителей США, поддерживающих демократов, выступили за дипломатические усилия и сотрудничество с другими странами. 80% избирателей республиканцев хотят ограничения участия США в работе международных институтов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.