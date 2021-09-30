Американцы высказались о внешней политике своей страны

Более половины граждан хотят более активной работы властей

Нью-йоркский центр анализа политических рисков Eurasia Group Foundation провел опрос среди граждан США об их отношении к проводимой Вашингтоном внешней политике. Результатами исследования поделилась газета Stars and Stripes.

Почти 60% американцев хотели бы, чтобы США более активно участвовали в работе международных организаций. Это же касается решения глобальных проблем - например, миграции населения и климатических изменений.

Вместе с тем более 42% граждан рассчитывают на сокращение присутствия американских войск в других странах и регионах. Речь, в частности, идет о Германии, Японии и Персидском заливе.

Половина жителей США, поддерживающих демократов, выступили за дипломатические усилия и сотрудничество с другими странами. 80% избирателей республиканцев хотят ограничения участия США в работе международных институтов.

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