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В МИДе ответили Госдепу на обвинения в срыве совещания ОБСЕ

15:40
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Американская сторона пытается исказить истинное положение дел

Обвинения американской стороны в адрес России в срыве заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не соответствуют действительности. С таким заявлением в четверг, 30 сентября, выступил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Алексей Зайцев.
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Дипломат прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена относительно "блокировки" Москвой ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.

Зайцев подчеркнул, что Россия рассматривает это обвинение как очередную попытку исказить истинное положение дел, сообщает РИА Новости.

29 сентября в Госдепартаменте обвинили Россию в блокировке проведения ежегодного совещания ОБСЕ по реализации человеческого измерения. В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сожалеют о "попытке российского правительства заблокировать проверку ухудшающейся ситуации с правами человека в стране".

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