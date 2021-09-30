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Первый гол Месси за ПСЖ признали лучшим в туре Лиге чемпионов

15:52
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Аргентинец забил в ворота "Манчестер Сити"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал лучший гол второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Победителем стал мяч аргентинского нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.
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Форвард забил на 74-й минуте домашнего матча против английского "Манчестер Сити". Парижская команда в итоге победила со счетом 2:0.

Это первый для Месси гол в составе ПСЖ. Аргентинцев перешел в стан парижан минувшим летом из "Барселоны".

В составе каталонцев Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, форвард шесть раз был удостоен награды "Золотой мяч", который вручают лучшему игроку года.

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