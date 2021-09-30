Кабмин предложил продлить заморозку выплат по вкладам CCCР до 2025 года

В России отсутствует правовая база и источники финансирования для таких выплат

Компенсация сбережений граждан, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года может быть заморожена до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект внесло российское правительство на рассмотрение Госдумы.

В соответствии с законом 1995 года, государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности советских вкладов с использованием механизма долгового рубля.

Однако законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания, до сих пор не разработаны.

Наряду с этим отсутствуют источники финансирования для таких компенсационных выплат.

В связи с этим заморозка компенсаций советских вкладов продлевается ежегодно с 2003 года. Новый законопроект о продлении срока заморозки является сопутствующим проекту федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годы, сообщает ТАСС.

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