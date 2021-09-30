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Госдума по итогам выборов обновилась на 48,5%

16:39
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Об этом сообщил спикер палаты седьмого созыва Вячеслав Володин

Государственная дума нового созыва обновится на 48,5% по сравнению с предыдущим созывом. Об этом сообщил спикер палаты седьмого созыва Вячеслав Володин.

"Из 450 депутатов 51,5% были депутатами к моменту завершения работы седьмого созыва", - сказал он.

Володин уточнил, что 232 депутата от избранных в восьмой созыв имели мандат к концу полномочий созыва седьмого. Таким образом, обновление составило 48,5%, передает ТАСС.

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

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