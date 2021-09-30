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Кабмин предложил поднять МРОТ в 2022 году

16:36
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Запланировано повышение на 6,4%

Как следует из внесенного в Госдуму правительством законопроекта, власти предлагают с 1 января 2022 поднять минимальный размер оплаты труда. Речь идет о повышении на 6,4% - до 13617 рублей.
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Сейчас МРОТ составляет 12792 рубля в месяц. Как ранее отметил премьер Михаил Мишустин, увеличение этого показателя до уровня выше 13,6 тысячи позволит повысить заработную плату порядка 3 миллионов работников в стране.

В действующей сейчас схеме МРОТ исчисляется как 42% от медианной зарплаты по России. Это соотношение должно пересматриваться не реже одного раза в пять лет.

В правилах отдельно уточняется, что величина МРОТ на следующий год не может быть ниже МРОТ текущего года. Кроме того, цифра не может быть ниже величины прожиточного минимума.

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