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"Выдумка Запада": Лукашенко - о вхождении Белоруссии в состав России

16:48
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Такой темы нет в повестке дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью CNN, в котором, в частности, ответил на вопрос о возможности вхождения Белоруссии в состав России.
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"Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят", - сказал белорусский лидер.

Он добавил, что они с президентом России Владимиром Путиным "достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования".

При этом Лукашенко уточнил, что вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать Белоруссию в случае конфликта.

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