"Выдумка Запада": Лукашенко - о вхождении Белоруссии в состав России

Такой темы нет в повестке дня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью CNN, в котором, в частности, ответил на вопрос о возможности вхождения Белоруссии в состав России.
"Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят", - сказал белорусский лидер.
Он добавил, что они с президентом России Владимиром Путиным "достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования".
При этом Лукашенко уточнил, что вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать Белоруссию в случае конфликта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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