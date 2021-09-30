"Выдумка Запада": Лукашенко - о вхождении Белоруссии в состав России

Такой темы нет в повестке дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью CNN, в котором, в частности, ответил на вопрос о возможности вхождения Белоруссии в состав России.

"Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят", - сказал белорусский лидер.

Он добавил, что они с президентом России Владимиром Путиным "достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования".

При этом Лукашенко уточнил, что вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать Белоруссию в случае конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram