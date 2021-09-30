Путин и Токаев обсудили сотрудничество в области "зеленой" экономики

Лидеры приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества

Россия готова содействовать строительству АЭС в Казахстане. Сегодня об этом заявил Владимир Путин. Российский президент вместе со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в режиме видеоконференции принял участие в 17-м Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

В этом году его темой стало двустороннее взаимодействие в сфере экологии. Говоря о ядерной энергетике, Владимир Путин отметил, что ее влияние на окружающую среду ничтожно мало. И Россия могла бы помочь соседней стране создать целую атомную отрасль, включая обучение кадров в российских вузах новым специальностям, связанным с использованием атомной энергии. Как подчеркнул российский президент, обе наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Речь идёт о переходе к новому энергетическому укладу, что связано с сокращением использования углеводородного топлива. В России, в частности, сейчас ведётся активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике.

"У нас принят федеральный закон, устанавливающий базовые механизмы климатического регулирования. Разрабатывается "дорожная карта" декарбонизации экономики с прицелом на то, что к её реализации будут подключены все российские регионы. Мы стимулируем власть, бизнес на местах увеличивать долю низкоуглеродной энергетики, активнее внедрять технологии, снижающие углеродный след промышленности, повышать энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве. В сфере нефтедобычи внедряются современные и эффективные системы улавливания попутного газа. Очень многое мы здесь сделали, очень многое – намного больше даже, чем во многих других странах, особенно в нефтедобывающих странах", - сообщил Владимир Путин.

"Между Казахстаном и Россией активно ведётся сотрудничество в области "зелёной" экономики. Наши страны имеют колоссальный потенциал для развития возобновляемой и альтернативной энергетики. Мы создаём центр компетенций по высокотехнологичным инновациям в энергетической сфере. Россия, как известно, имеет мощную научную базу и соответствующий кадровый потенциал, поэтому мы заинтересованы в приглашении российских специалистов к взаимовыгодному сотрудничеству", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

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