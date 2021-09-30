Мужчина открыл стрельбу в московской школе

Пострадавших нет

Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы. К настоящему времени его удалось задержать. По данным ГУ МВД, на которые ссылается РИА Новости, пострадавших нет.

Подробности ЧП приводит Telegram-канал Mash. Издание пишет, что стрельбу в здании на Палехской улице открыл отец десятиклассницы.

Мужчина пришел в школу разобраться с обидчиками девочки. Сперва он устроил с ними драку, а потом достал пистолет и выстрелил в воздух. Мужчина пытался скрыться, но его задержала полиция.

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