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Ридли Скотт снимет продолжение "Гладиатора"

17:16
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Сейчас режиссер занят фильмом о Наполеоне

Британский режиссер Ридли Скотт сообщил в интервью журналу Empire, что займется режиссурой продолжения своего фильма "Гладиатор" (2000).
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"Сценарий "Гладиатора" уже пишут. Так что час "Гладиатора" настанет, когда я разделаюсь с Наполеоном", - сказал постановщик.

В настоящее время Скотт работает над фильмом "Ранец" о жизни французского полководца и императора Наполеона Бонапарта. Релиз намечен на 2023 год. Наполеона сыграет Хоакин Феникс.

Ранее сообщалось, что события второго "Гладиатора" будут разворачиваться через 25-30 лет после смерти Максимуса. Главным героем может стать Луций - племянник императора Коммода.

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Кадр из фильма "Гладиатор"
Кадр из фильма "Гладиатор"
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