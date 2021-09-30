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В Псковской области могут ввести локдаун

17:28
  • четверг
  • 30 сентября 2021

В регионе утверждены новые ковидные ограничения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что школы и колледжи муниципалитетов региона, где наблюдается высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, уходят на дистанционное обучение, передает РИА "Новости". Мера вводится до 11 октября.

Кроме того, с понедельника на неделю запрещены спортивные и религиозные мероприятия.

Как отметил губернатор, через 2-3 недели в Псковской области может быть введен локдаун. Власти сделают все. чтобы избежать такого развития событий, добавил Ведерников.

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