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Москвичам пообещали солнечные выходные

17:49
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Осадков не ожидается

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.
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"На выходные прогнозируется вполне комфортная погода, примерно на 1-2 градуса выше нормы", - сообщил метеоролог в беседе с "Интерфаксом".

Он уточнил, что погоду определит мощный антициклон. Будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, а вот "солнце будет ощущаться". По словам Вильфанда, температура будет потихоньку приближаться к 15 градусам.

"Можно при солнечных лучах наслаждаться золотой осенью, когда при солнечном свете будет видна вся палитра красок", - заключил Вильфанд.

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