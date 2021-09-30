"Снова наступает сложный период": Голикова - о ситуации с ковидом в России

Вице-премьер призвала граждан соблюдать ограничительные меры

В России наступает сложный период в связи с подъемом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я благодарю вас еще раз за обсуждение. Сейчас снова наступает сложный период, у нас подъем заболеваемости [коронавирусом], я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких", - сказала она, обращаясь к членам Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере (цитата по РИА Новости).

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается напряженной. Глава правительства отметил, что каждый день в стране выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с COVID-19, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России увеличивают коечный фонд, рассказал Мишустин. К настоящему времени развернуто свыше 217 тысяч инфекционных коек. При этом большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей, им предоставляют бесплатные лекарства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram