В Подмосковье усилили контроль за масочным режимом

Рейды проходят в транспорте

Как сообщило подмосковное министерство транспорта, в регионе усиливают контроль за соблюдением масочного режима.

"Проверки проходят в автобусах, электропоездах, такси, аэропортах. В рейдах участвуют инспекторы Минтранса МО и волонтеры", - сказано в сообщении.

Уточняется, что за проезд без маски или респиратора может быть наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.

"Пожалуйста, носите маски, не снимая, на протяжении всей поездки в общественном транспорте", - призвали в ведомстве.

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