Стали известны детали инцидента с экстремалом в аэропорту "Внуково"

Пьяный кубинец залез под самую крышу терминала

В аэропорту "Внуково" провели необычную спасательную операцию. Сотрудникам МЧС пришлось с помощью альпинистского снаряжения снимать мужчину с железных конструкций под крышей одного из терминалов. Уроженец Кубы забрался на высоту 30 метров и отказывался спускаться самостоятельно.

Эту ночь во "Внуково" не забудут. Обычно размеренная и спокойная обстановка на глазах превращалась в драму с элементами экшена. Вылетающие пассажиры забывали смотреть на табло, устремив взгляды и камеры телефонов исключительно вверх.

С небольшими передышками по металлическим конструкциям под самой крышей терминала передвигался незнакомец. Одни его тут же назвали Тарзаном, другие – человеком-пауком. Всё-таки 30 метров - это высота 9-этажного дома. Судя по лёгкости и уверенности движений, человек не просто в отличной физической форме, но и со специальной подготовкой. И всё же страшно за жизнь верхолаза было многим.

Время шло, на уговоры по громкой связи спайдермен не реагировал, от залезшего наверх переговорщика уворачивался с ловкостью летучей мыши. Спустя три часа всем стало понятно – сил у него почти не осталось. И каждый шаг может стать последним.

Народ гадал: кто он и чего добивается? Версии множились: якобы это несчастный кубинец с билетом на 3 октября, мечтающий вылететь раньше. Но денег нет, документы украли. Мол, с горя напился, да и полез на верхотуру, чтобы быть ближе к острову свободы.

Спасателям любителей сентиментальных историй слушать было некогда. Они подоспели вовремя. Операция по спасению завершилась благополучно. На этих кадрах видно – у измученного горе-верхолаза ранена нога. Удивительно, как после таких кульбитов он вообще жив остался.

Подробности – о личности и мотивах человека-паука - пока не раскрываются. Официальная информация достаточно скупа.

"Силами сотрудников МЧС и службы авиационной безопасности аэропорта его удалось оттуда снять. После этого им занялись медики и представители аэропорта. Причину такого поведения и состояния иностранного гражданина устанавливают представители соответствующих служб", - Оксана Соколова, пресс-секретарь аэропорта "Внуково".

"Организована проверка исполнения требований федерального законодательства в связи с неправомерным нахождением человека на потолочной конструкции международного аэропорта "Внуково". В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщила Виктория Романова, помощник московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Когда именно человек-паук вновь окажется в зоне вылета, неизвестно. Аэропорт как работал, так и продолжает работать в штатном режиме. Но на потолок многие так и продолжают поглядывать. Всё-таки оригинальная конструкция.

Ольга Стрельцова, Мария Ливанова, Мария Никонова, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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