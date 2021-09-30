Дела Украины с Россией будет курировать новый замминистра

Его предшественник стал послом Украины в Турции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в четверг о назначении своего нового заместителя.

"Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем", - написал глава МИД в Facebook.

Он уточнил, что Точицкий будет курировать отношения с Россией, а также с Западной и Центральной Европой, Балканами, Кавказом и Турцией. В сфере его деятельности окажется и санкционная политика.

Предшественник Точицкого - Василий Боднар - ранее был назначен послом Украины в Турции.

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