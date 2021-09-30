"Роскосмос" сообщил о росте надежности российских ракет

В 2019 и 2020 году не было ни одного неудачного пуска

Как следует из годового отчета госкорпорации "Роскосмос", на который ссылается РИА "Новости", в 2018-2020 годах надежность российских космических ракет вышла на уровень лучших зарубежных образцов.

"В период с 2018 по 2020 г. средняя пятилетняя доля успешных пусков отечественных ракет космического назначения увеличилась более чем на 3,5% и в настоящее время превышает 97%", - сказано в тексте.

Там также отмечено, что в 2019 и 2020 году успешными были все пуски отечественных космических ракет. Последняя авария датирована 11 октября 2018 года.

За этот период, указано в отчете, продолжительность работы спутников научного и социально-экономического назначения выросла на 10%.

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