Блогер извинился за непристойное фото у Храма Василия Блаженного

Полиция уже задержала мужчину

Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев устроил провокационную фотоссесию в Москве на фоне Храма Василия Блаженного.

На одном из снимков изображена имитация полового акта с девушкой в полицейской куртке. Мужчина подписал кадры фразой: "Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить". Публикация вызвала резонанс в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, нарушителя и его спутницу уже задержали. "Сейчас не работаю... Фоткался возле храма… Я искренне извиняюсь, я больше так никогда не буду делать", - заявил блогер на видео, которое публикует РИА Новости.

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