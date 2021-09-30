Блогер извинился за непристойное фото у Храма Василия Блаженного

Полиция уже задержала мужчину
Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев устроил провокационную фотоссесию в Москве на фоне Храма Василия Блаженного.
На одном из снимков изображена имитация полового акта с девушкой в полицейской куртке. Мужчина подписал кадры фразой: "Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить". Публикация вызвала резонанс в соцсетях.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, нарушителя и его спутницу уже задержали. "Сейчас не работаю... Фоткался возле храма… Я искренне извиняюсь, я больше так никогда не буду делать", - заявил блогер на видео, которое публикует РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram