ВОЗ: только 15 стран Африки вакцинировали более 10% населения

Всего Африка с начала пандемии получила 200 миллионов доз вакцины

Координатор программы иммунизации африканского представительства Всемирной организации здравоохранения Ричард Михиго сообщил в четверг на брифинге, что выполнить поставленную ВОЗ задачу (вакцинировать от коронавируса к концу текущего месяца более 10% населения) смогли лишь 15 стран Африки из 54.

Как уточнил Михиго, на Сейшельских островах и Маврикии полностью вакцинированы более 60% населения, в Марокко - 44%, в Тунисе, Кабо-Верде и на Коморских островах - более 20%.

"В половине из 52 стран Африки, где сейчас проводится вакцинация от COVID-19, прививки получили менее 2% населения", - добавил координатор.

Он также заявил, что всего Африка с начала пандемии получила 200 миллионов доз вакцины, использован на сегодня 71%, передает ТАСС.

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