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В Москве отметили прогресс в обсуждении стратегической стабильности с США

19:55
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Но точек соприкосновения все еще мало

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в четверг, что Москва и Вашингтон продвинулись по организационным вопросам работы по теме стратегической стабильности, передает ТАСС.
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Как уточнил замглавы МИД, пока что в этой теме точек соприкосновения у России и США крайне мало, но обе стороны выражают желание продолжать совместную работу, несмотря на расхождения.

Также замминистра сообщил, что Москва и Вашингтон договорились создать две рабочие группы по вопросам стратегической стабильности.

По словам Рябкова, Штаты все еще негативно настроены по поводу предложения России о моратории на размещение РСМД.

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