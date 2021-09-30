В Москве отметили прогресс в обсуждении стратегической стабильности с США

Но точек соприкосновения все еще мало

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в четверг, что Москва и Вашингтон продвинулись по организационным вопросам работы по теме стратегической стабильности, передает ТАСС.

Как уточнил замглавы МИД, пока что в этой теме точек соприкосновения у России и США крайне мало, но обе стороны выражают желание продолжать совместную работу, несмотря на расхождения.

Также замминистра сообщил, что Москва и Вашингтон договорились создать две рабочие группы по вопросам стратегической стабильности.

По словам Рябкова, Штаты все еще негативно настроены по поводу предложения России о моратории на размещение РСМД.

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