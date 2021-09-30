В Москве отметили прогресс в обсуждении стратегической стабильности с США

Но точек соприкосновения все еще мало
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в четверг, что Москва и Вашингтон продвинулись по организационным вопросам работы по теме стратегической стабильности, передает ТАСС.
Как уточнил замглавы МИД, пока что в этой теме точек соприкосновения у России и США крайне мало, но обе стороны выражают желание продолжать совместную работу, несмотря на расхождения.
Также замминистра сообщил, что Москва и Вашингтон договорились создать две рабочие группы по вопросам стратегической стабильности.
По словам Рябкова, Штаты все еще негативно настроены по поводу предложения России о моратории на размещение РСМД.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram