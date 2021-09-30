Арестован основатель концерна "Тракторные заводы"

Михаил Болотин является фигурантом дела о растрате в особо крупном размере

Суд в Москве арестовал до 9 ноября основателя и бывшего гендиректора концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина, подозреваемого в растрате.

Как передает "Интерфакс", в СИЗО также отправили замглавы концерна по корпоративным финансам и экономике Михаила Школьника.

Ранее в Лефортовский суд поступило ходатайство следователя об аресте Болотина, который является фигурантом дела о растрате в особо крупном размере.

Болотин стал президентом концерна в 2006 году, с 2007 по 2018 год был его гендиректором. Кандидат химических наук. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщается на сайте предприятия.

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