Россию назвали лидером по количеству криптовалютных угроз

Исследование провел разработчик решений информационной безопасности ESET

Как следует из исследования международного разработчика решений информационной безопасности ESET, на которое ссылается ТАСС, Россия сегодня является лидером по количеству криптовалютных угроз.

"На сегодня каждая десятая афера с криптовалютами происходит в России (10% от всех выявленных случаев), на втором месте Перу (6,8% от общего числа), на третьем месте США (5,3%)", - сказано в тексте.

Отмечено при этом, что за период с мая по август 2021 года зафиксировано снижение криптовалютных угроз в мире - на 23,6%.

Наиболее распространенный способ обмана, говорят аналитики, - подделка сайтов инвестиционных площадок. Также используется привлечение имен знаменитостей, которые якобы вкладываются в криптовалюту.

"Новых инвесторов просят внести депозит или сразу потратить большую сумму на приобретение криптовалюты", - отметили в ESET.

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