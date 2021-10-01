Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Овнов ждут позитивные эмоции, а Рыбам нужно быть аккуратными

Овен

Вам день принесет позитивные эмоции, которыми захочется делиться. Поэтому уделите время близким, партнерам, коллегам. Деловые вопросы отложите на потом и просто наслаждайтесь общением.

Телец

Энергетически непростой день, что отразится и на вашем самочувствии, и на самооценке. Старайтесь не накручивать себя. А чтобы отвлечься, займитесь изучением нового в профессии или творчеством.

Близнецы

Ваш ожидает благоприятный период. Ведь вокруг – приятные люди, с которых хочется брать пример. Вы ощутите прилив сил и желание творить – поддайтесь ему с удовольствием.

Рак

Время новостей. Приготовитесь получать известия, которые повлияют на ваше будущее. Скорее всего, их стоит ожидать в области бизнеса и финансов.

Лев

Близкие люди готовят сюрприз, благодаря которому вы найдете ответ на один из давно тревожащих вопросов. Не вздумайте отказываться.

Дева

Как бы вы ни старались, не получится сохранить в тайне то, что вы задумали. Поэтому пустите всё на самотек и приготовьтесь пожинать плоды.

Весы

В это тревожное время старайтесь сохранять спокойное отношение к окружающим. Воспринимайте то, что происходит, с легкостью, и будете удивлены результатом.

Скорпион

Конфликты ситуации вас как будто преследуют. Старайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Холодный рассудок – залог успеха.

Стрелец

День нелегкий, но вы должны быть готовы к любым неожиданностям. На работе займите лидирующую позицию и делегируйте задачи, над которыми давно бьетесь.

Козерог

Осторожно, опасный период! Не планируйте ничего, что требует много ресурсов, душевных и финансовых. Лучше отложите важные дела и проведите время наедине с собственными мыслями.

Водолей

Улыбка и смех – вот что поможет вам обойти все острые углы этого дня. Пользуйтесь ими всякий раз, когда захочется высказать недовольство. Это тайное оружие не только позволит вам сохранить мир, но и поднимет настроение.

Рыбы

Будьте аккуратны, неспокойный период! Возможно, на горизонте появится человек, которого стоит опасаться. Постарайтесь не ввязываться в авантюры и не идите на поводу у незнакомцев.

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