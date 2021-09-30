ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет построена в 2027 году

В бюджете на 2022-2024 годы проект строительства не значится

Как сказано в паспорте госпрограммы "Развитие транспортной системы", на который ссылается ТАСС, высокоскоростную магистраль Москва - Санкт-Петербург планируется полностью построить в 2027 году.

"Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург - Москва по итогам 2027 года", - сказано в тексте.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников прежде сообщил журналистам, что схема финансирования будет особой, РЖД сами с этим не справятся. По словам министра финансов Антона Силуанова, в бюджете на 2022-2024 годы проект строительства не значится, могут быть использованы заемные средства.

В эксплуатацию ВСМ намерены ввести в 2024 году.

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