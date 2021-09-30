В Минздраве сообщили о снижении темпов вакцинации от ковида

Это было связано с отпускным периодом и началом учебного года

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 23 тысячи 888 случаев заболевания коронавирусом. Это максимум с конца июля. Выздоровели 18 тысяч 826 человек. По всей стране принимаются дополнительные меры. Так, в столице с завтрашнего дня все пациенты с симптомами ОРВИ будут проходить обязательное экспресс-тестирование на коронавирус. В Якутии на удалёнку переводят половину всех сотрудников. А в школах Ставрополья продлевают осенние каникулы. А на заседании координационного совета при правительстве сегодня обсудили меры по борьбе с коронавирусом.

Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки большая часть школ Саратовской области закрыта, учеников перевели на дистанционное обучение.

- Конечно, сложности есть, но у нас есть опыт, все уже продуманно, Zoom, Skype работают, дети выходят, и мы работаем.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ в регионе с каждым днем усугубляется. Усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Нарушителей штрафуют. Однако находятся те, кто принципиально требования не выполняют. На водителя маршрутки составляют административный протокол.

В Саратове закрылись фудкорты и детские игровые комнаты в торговых центрах. В Пермском крае, Удмуртии и Ульяновской области вводят QR-коды для посещения театров, концертных залов и стадионов. В Чувашии и вовсе приостановили проведение массовых мероприятий. В стране каждые сутки фиксируют больше 20 тысяч новых случаев заражения. Подъем заболеваемости обсудили на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. За последние 2 недели число пациентов в ковидных больницах выросло на четверть.

"В субъектах Российской Федерации наращивается коечный фонд, уже развернуто больше 217 тысяч инфекционных коек. Большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей. По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более пяти миллиардов рублей. Это позволит обеспечить такими препаратами свыше 1,5 миллиона человек", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выделены дополнительные средства на закупку больницами концентраторов кислорода. Врачи отмечают, что в реанимации попадают в основном те, кто не вакцинировался. Больше 40 миллионов россиян уже сделали прививки, но этого недостаточно.

"За последний месяц темпы вакцинации несколько снизились. Это было связано и с отпускным периодом, началом учебного года. Запас вакцин - более чем на 2 месяца, то есть препятствия для получения вакцины нет ни в одном субъекте", - сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

В стране по-прежнему преобладает штамм "Дельта". Российские вакцины показывают свою эффективность против нее. Но врачи опасаются, что новая волна распространения коронавируса может совпасть с сезонной заболеваемостью ОРВИ, и это усугубит ситуацию.

"Начата прививочная компания от гриппа, мы прививаем население старше 60 лет, с хроническим заболеваемости и всех старше 18 лет. Вместе с гриппом делаем прививку от пневмококковой инфекции", - заявила Анна Старосельцева, заместитель главного врача Владивостокской клинической больницы №4.

Ученые выяснили, что одновременное инфицирование коронавирусом и гриппом увеличивает вероятность летального исхода. С 1 октября все пациенты с симптомами ОРВИ в Москве будут проходить экспресс-тестирование на ковид. Такой подход поможет оперативно поставить диагноз и начать лечение.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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