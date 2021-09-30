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Достигшая океана лава на Пальме образовала остров

20:52
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Вода вокруг новой территории изменила свой цвет

На испанском острове Пальма с 19 сентября продолжается мощное извержение вулкана Кумбре Вьеха. За это время потоки раскалённой лавы уже покрыли почти 340 гектаров земли.

Повреждены или разрушены свыше тысячи строений. Уничтожены десятки километров дорог. С острова эвакуированы около шести тысяч человек. Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на минувшую среду лава дошла до океанского побережья недалеко от города Тасакорте и образовала невысокий остров шириной чуть более полукилометра. При этом вода вокруг новой территории изменила свой цвет. Из соображений безопасности морским судам запрещено подходить к Пальме ближе, чем на четыре километра. Специалисты предупреждают, что нынешнее извержение Кумбре Вьеха может продолжаться до трёх месяцев.

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Извержение вулкана Кумбре Вьеха на острове Пальма
Извержение вулкана Кумбре Вьеха на острове Пальма
Извержение вулкана Кумбре Вьеха на острове Пальма
Извержение вулкана Кумбре Вьеха на острове Пальма
Извержение вулкана Кумбре Вьеха на острове Пальма
Извержение вулкана Кумбре Вьеха на острове Пальма
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