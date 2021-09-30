Достигшая океана лава на Пальме образовала остров

Вода вокруг новой территории изменила свой цвет

На испанском острове Пальма с 19 сентября продолжается мощное извержение вулкана Кумбре Вьеха. За это время потоки раскалённой лавы уже покрыли почти 340 гектаров земли.

Повреждены или разрушены свыше тысячи строений. Уничтожены десятки километров дорог. С острова эвакуированы около шести тысяч человек. Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на минувшую среду лава дошла до океанского побережья недалеко от города Тасакорте и образовала невысокий остров шириной чуть более полукилометра. При этом вода вокруг новой территории изменила свой цвет. Из соображений безопасности морским судам запрещено подходить к Пальме ближе, чем на четыре километра. Специалисты предупреждают, что нынешнее извержение Кумбре Вьеха может продолжаться до трёх месяцев.

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