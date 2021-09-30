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Барбадос выйдет из-под власти британской короны

20:47
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Произойдет это уже в конце осени

Премьер-министр Барбадоса Миа Мотли объявила, что остров выходит из-под власти британской короны и становится парламентской республикой, передает издание Kevz Politics.
Елизавета II потеряла власть над Барбадосом

Пост первого президента 30 ноября займет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. "Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента", сказала премьер.

Кандидатуру Мейсон согласовали правительство и оппозиция.

Ранее независимость от британской короны единогласно поддержал парламент Барбадоса. В стране примут новый Основой закон.

Барбадос - островное государство в восточной части Карибского моря. Независимость оно получило в 1966 году.

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