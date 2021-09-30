Барбадос выйдет из-под власти британской короны

Произойдет это уже в конце осени
Премьер-министр Барбадоса Миа Мотли объявила, что остров выходит из-под власти британской короны и становится парламентской республикой, передает издание Kevz Politics.
Пост первого президента 30 ноября займет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. "Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента", сказала премьер.
Кандидатуру Мейсон согласовали правительство и оппозиция.
Ранее независимость от британской короны единогласно поддержал парламент Барбадоса. В стране примут новый Основой закон.
Барбадос - островное государство в восточной части Карибского моря. Независимость оно получило в 1966 году.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram