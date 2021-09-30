От коронавируса умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина

Певец посвятил покойной возлюбленной трогательное стихотворение
Певец Прохор Шаляпин сообщил в Instagram о смерти своей 42-летней жены Татьяны-Клаудии Дэвис.
"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить , но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. я буду помнить и любить тебя всегда", - написал исполнитель.
Он также посвятил покойной супруге стихотворение:
"День погас и в доме мне поют ветра,
Что тебя здесь больше нет.
Голос твой оставил мне дыханье снов,
Оставил аромат цветов и след белее облаков.
Рука в моей руке и слезы на щеке,
Твой остывший след напомнит мне...
Как я любил тебя,
Одна лишь ты могла взглядом разжигать
Огонь в моем одиноком сердце
Я люблю тебя ветрами ты была,
Ярким солнцем и луной
Ты останешься на небе
Я любил тебя останешься со мной Ветром, солнцем и луной алым росчерком на сердце...
я любил тебя...."
"Наша свадьба с Таней состоялась 31 июля. Три счастливых дня было у нас с нею. 3 августа она заболела. И вот её больше нет. Я убит этой новостью, сложно что-то говорить", - сказал певец в беседе с "Комсомольской правдой".
В августе стало известно, что Дэвис госпитализировали в тяжелом состоянии из-за коронавируса. У нее было 80% поражения легких. Перед госпитализацией женщине ставили витаминную капельницу.
Супруга Шаляпина была гражданкой Канады, владела сетью адвокатских компаний. Свадьбу пара тайно сыграла в Лас-Вегасе.
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