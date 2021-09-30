От коронавируса умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина

Певец посвятил покойной возлюбленной трогательное стихотворение

Певец Прохор Шаляпин сообщил в Instagram о смерти своей 42-летней жены Татьяны-Клаудии Дэвис.

"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить , но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. я буду помнить и любить тебя всегда", - написал исполнитель.

Он также посвятил покойной супруге стихотворение:

"День погас и в доме мне поют ветра,

Что тебя здесь больше нет.

Голос твой оставил мне дыханье снов,

Оставил аромат цветов и след белее облаков.

Рука в моей руке и слезы на щеке,

Твой остывший след напомнит мне...

Как я любил тебя,

Одна лишь ты могла взглядом разжигать

Огонь в моем одиноком сердце

Я люблю тебя ветрами ты была,

Ярким солнцем и луной

Ты останешься на небе

Я любил тебя останешься со мной Ветром, солнцем и луной алым росчерком на сердце...

я любил тебя...."

"Наша свадьба с Таней состоялась 31 июля. Три счастливых дня было у нас с нею. 3 августа она заболела. И вот её больше нет. Я убит этой новостью, сложно что-то говорить", - сказал певец в беседе с "Комсомольской правдой".

В августе стало известно, что Дэвис госпитализировали в тяжелом состоянии из-за коронавируса. У нее было 80% поражения легких. Перед госпитализацией женщине ставили витаминную капельницу.

Супруга Шаляпина была гражданкой Канады, владела сетью адвокатских компаний. Свадьбу пара тайно сыграла в Лас-Вегасе.

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