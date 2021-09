Лукашенко не стал извиняться перед белорусами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейками заявления активистов, международных правозащитных организаций и самих задержанных о насилии над людьми, которые попали в тюрьмы после протестов в республике в прошлом году.

"Все, что вы перечислили, это фейк и выдумки. Я вам гарантирую, что это фейк и выдумки", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу CNN.

Белорусский лидер также заявил, что ему "в целом" не за что извиняться перед своим народом.

"Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если бы я хотел, я бы сделал это с помощью белорусских СМИ, которые тут довольно хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это подходящий вопрос. И в целом мне не за что извиняться", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста, воспользуется ли он интервью на американском канале, чтобы извиниться перед белорусами за причастность к нарушениям прав человека.

In a world exclusive interview by @mchancecnn, Alexander Lukashenko responds to accounts of human rights abuses in Belarus.pic.twitter.com/lbP8pbBzBA