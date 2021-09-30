Поклонская намекнула на новую должность

Ее депутатская работа подходит к концу

Зампред комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская заявила в эфире радио "Комсомольская правда", что в новой должности будет стараться показать себя с лучшей стороны и выполнить возложенные обязанности достойно.

"Чтобы наша Россия звучала везде и с какой-то, хотя бы маленькой стороны, еще лучше стало внести такую каплю (как получится) красоты через мою работу", - сказала депутат, уточнив, что во время работы в Госдуме старалась помогать людям.

Парламентарием Поклонская перестанет быть после первого пленарного заседания ГД восьмого созыва.

В конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России". Позже стало известно, что она будет назначена послом в Кабо-Верде.

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