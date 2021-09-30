"Спартак" обыграл на выезде "Наполи", пропустив на 11-й секунде

Для неаполитанцев это первое поражение в сезоне

Во втором туре группового этапа Лиги Европы московский "Спартак" со счетом 3:2 обыграл итальянский "Наполи".

Неаполитанцы открыли счет на 11-й секунде - после ошибки вратаря красно-белых Александра Максименко забил Элиф Элмас. На 55-й минуте Квинси Промес провел ответный мяч. Михаил Игнатов вывел российский клуб вперед на 80-й минуте. На 90-й Промес оформил дубль, окончательный счет уже в добавленное время установил Виктор Осимен.

На 30-й минуте арбитр удалил игрока "Наполи" Мариу Руя, на 83-й минуте составы уравнялись после красной карточки Максимилиано Кофрие.

После двух туров в группе москвичей лидирует "Легия", "Спартак" - второй. "Лестер" и "Наполи" делят третье-четвертое места.

Для "Наполи" это первое поражение в сезоне.

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