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Роспотребнадзор разъяснил особенности вакцинации от COVID-19 после 60 лет

08:24
  • пятница
  • 01 октября 2021

Пожилые переносят прививку легче благодаря возрастным особенностям иммунной реакции

Вакцинация от коронавирусной инфекции является одним из самых эффективных способов сокращения рисков тяжелого течения болезни. Прежде всего это относится к людям в возрасте 60 лет и старше, рассказали в Роспотребнадзоре в пятницу, 1 октября.
В Минздраве сообщили о снижении темпов вакцинации от ковида

Ведомство напомнило, что пожилые люди находятся в зоне особого риска в случае COVID-19 из-за повышенной нагрузки на иммунную систему. Это увеличивает вероятность осложнений, включая вирусную пневмонию и тромбозы.

Минимизировать риск развития осложнений поможет вакцинация. Люди старше 60 лет переносят ее без побочных эффектов благодаря возрастным особенностям иммунной реакции.

Перед прививкой следует проконсультироваться с лечащим врачом. Различные хронические заболевания не являются абсолютным противопоказанием, однако нельзя проходить вакцинацию в фазе обострения.

Полноценный иммунитет к возбудителю COVID-19 формируется не ранее чем через 42-45 дней после первой прививки. В связи с этим необходимо соблюдать меря предосторожности: избегать скопления людей, носить маску в общественным местах, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

30 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На данном этапе был подтвержден высокий уровень безопасности и эффективности препарата для людей старше 60 лет.

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