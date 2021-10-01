Медики предупредили о самой тяжелой волне пандемии в России

Улучшения ситуации ожидают не раньше середины декабря

Россиян предупредили о наступлении самой тяжелой волны пандемии коронавируса. Снижения числа заболевших можно ожидать не раньше ноября. Растянется третья волна на 6 месяцев, прогнозирует главврач медцентра "Лидер-медицина", инфекционист Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, стабилизируется ситуация не раньше середины декабря. Позже заболевших, возможно, будет и больше – но число тяжелых случаев сократится.

"Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев", - цитирует эксперта ТАСС.

Врач отмечает, что третья волна началась в июне и продолжается до сих пор. В декабре численность заболевших стабилизируется – как это было прошлой зимой. В таком состоянии ситуация заморозится до весны.

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