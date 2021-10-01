Экономисты назвали отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

Больше всего за десять лет выросли зарплаты производителей еды

Зарплаты в отраслях, связанных с производством еды, продемонстрировали самые высокие темпы прироста за последнее десятилетие. Это следует из расчетов специалистов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

Лидером рейтинга роста зарплат стало сельское, рыбное, лесное хозяйства, а также охота и рыбоводство. В данных секторах экономики показатель увеличился на 283,6%. Эксперты объясняют это государственной политикой импортозамещения и мерами господдержки.

В системах здравоохранения и социальных услуг зарплаты в последние десять лет увеличились на 277,1% — во многом благодаря реализации майского указа президента России Владимира Путина от 2012 года. Свою лепту внесла реализация региональных программ развития здравоохранения и одноименный национальный проект. Кроме того, в связи с пандемией коронавирусной инфекции медработники получили дополнительные выплаты.

Замыкает тройку лидеров по росту зарплат сфера образования (+266%). Наряду с майским указом главы государства значительную роль сыграли стимулирующие выплаты, индексация зарплат и национальный проект "Образование".

Четвертое и пятое места рейтинга достались отраслям, рост зарплат в которых определяют рыночные факторы: металлургическое (+257,3%) и химическое производство (+242,6%). Занятым в этих областях играет на руку рост мировых цен на металлы и химтовары, пишут "Известия".

Госдуме предстоит обсудить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Правительство 30 сентября внесло на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении МРОТ до 13 617 рублей. Это на 825 рублей превышает уровень текущего года.

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