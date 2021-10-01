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Экономисты назвали отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

08:43
  • пятница
  • 01 октября 2021

Больше всего за десять лет выросли зарплаты производителей еды

Зарплаты в отраслях, связанных с производством еды, продемонстрировали самые высокие темпы прироста за последнее десятилетие. Это следует из расчетов специалистов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.
Власти анонсировали рост зарплат за счет повышения МРОТ

Лидером рейтинга роста зарплат стало сельское, рыбное, лесное хозяйства, а также охота и рыбоводство. В данных секторах экономики показатель увеличился на 283,6%. Эксперты объясняют это государственной политикой импортозамещения и мерами господдержки.

В системах здравоохранения и социальных услуг зарплаты в последние десять лет увеличились на 277,1% — во многом благодаря реализации майского указа президента России Владимира Путина от 2012 года. Свою лепту внесла реализация региональных программ развития здравоохранения и одноименный национальный проект. Кроме того, в связи с пандемией коронавирусной инфекции медработники получили дополнительные выплаты.

Замыкает тройку лидеров по росту зарплат сфера образования (+266%). Наряду с майским указом главы государства значительную роль сыграли стимулирующие выплаты, индексация зарплат и национальный проект "Образование".

Четвертое и пятое места рейтинга достались отраслям, рост зарплат в которых определяют рыночные факторы: металлургическое (+257,3%) и химическое производство (+242,6%). Занятым в этих областях играет на руку рост мировых цен на металлы и химтовары, пишут "Известия".

Госдуме предстоит обсудить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Правительство 30 сентября внесло на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении МРОТ до 13 617 рублей. Это на 825 рублей превышает уровень текущего года.

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