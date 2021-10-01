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Переход на уголь: Европа ищет замену дорожающему газу

08:34
  • пятница
  • 01 октября 2021

Уголь Европа просит у России

О разочаровании Европы, которая просит у России уголь, да так и не может допроситься, сообщает Bloomberg со ссылкой на некие источники в российских угольных компаниях. И Китай вроде просит.

Зеленая повестка на время забыта, газа не хватает,  цена взметнулась уже выше тысячи долларов за тысячу кубометров, а ветряки как крутились себе спокойно, так и крутятся, и солнечные батареи сверкают глянцем, но им же не прикажешь увеличить выработку электричества.  

Кстати, без всяких выпадов в сторону зеленой повестки и экологически чистых источников энергии. Ветроэлектростанции и солнечные батареи способны вырабатывать электричество примерно 30 процентов времени, остальное – чистый простой, то ветра нет, то солнце скроется.

Борьба за сокращение использования традиционных видов топлива заставляет самых отчаянных заявлять о том, что нефть уже и не нужна, а от угля экоактивисты шарахаются, как известно кто от ладана.  И тут выясняется: пока закрывали вредные угольные электростанции и громко обсуждали, а нужен ли Европе "Северный поток-2", выяснилось,  зима на носу, газовые хранилища заполнены лишь частично, а отапливать квартиры чем-то нужно. Промышленность, оживающая  после пика пандемии, тоже требует свою долю энергии. А где ее взять? Американцы, обещавшие залить своим демократическим газом Европу взамен авторитарного российского, гонят танкеры со сжиженным газом в сторону Азии - там цены еще выше.

Попробовали свалить вину на русских, мол, нарочно создают дефицит газа, чтобы показать свою власть над Европой. В Москве только плечами пожали: да покупайте газа сколько угодно. Те, кто вовремя договор заключил, получает его в четыре раза дешевле, чем те, кто пытается приобрести сейчас на спотовом рынке.

В Британии останавливают производство из-за дороговизны топлива. А из-за мудрых решений Brexit, когда из страны уехали тысячи дальнобойщиков, оказалось, что некому подвозить бензин на заправки. Драки и насилие над теми, кто лезет без очереди.

Сообщают, что водитель футбольной звезды Роналду не смог заправить его Bentley:  устал стоять в очереди и уехал ни с чем. Запросы европейцев и китайцев, переживающих угольный кризис, прокомментировало наше Минэнерго.

"В Министерство энергетики России не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России", - заявили в Минэнерго.

Неправильно нам докладывает авторитетный Bloomberg. В действительности все не так как нам самом деле.

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