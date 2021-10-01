В России стартовал осенний призыв в армию

В ряды ВС призовут 127 тысяч человек

Сегодня в России стартовал осенний призыв на военную службу. Для её прохождения в ряды Вооружённых сил планируется направить 127 тысяч человек. К работе с новобранцами допускаются только вакцинированные или переболевшие коронавирусом сотрудники военкоматов. На сборных пунктах призывники проходят ПЦР-тест, а по прибытии в воинскую часть предусмотрен 14-дневный карантин.

В эту кампанию продолжается комплектование научных и спортивных рот. Кроме того, есть возможность пройти подготовку в системе ДОСААФ.

"Молодой человек, если имеет состояние здоровья, годное к прохождению воинской службе заканчивает школу ДОСААФ, получает водительское удостоверение категории С, и на протяжении года прохождения военной службы он выполняет обязанности в рядах Вооруженных сил в качестве водителя. Также мы готовим в системе ДОСААФ будущих десантников", - рассказал военный комиссар Люблинского района Юго-Восточного округа г. Москвы Сергей Кузнецов.





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