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КНДР испытала новую зенитную ракету

09:14
  • пятница
  • 01 октября 2021

Это уже третье на неделе испытание новых ракет

КНДР испытала третью на этой неделе новую ракету. Скорее всего, речь идёт о зенитном снаряде класса "земля-воздух". Как сообщает северо-корейское агентство ЦТАК, подтверждены "удивительные" боевые  характеристики.

Они позволяют повысить точность полёта ракеты и значительно расширить зону поражения воздушных  целей. Руководство КНДР заявляет, что испытания, в том числе гиперзвукового снаряда,  проводит для обеспечения безопасности граждан.

На очередной пуск Пхеньяна уже отреагировал Сеул. Президент Южной Кореи пообещал жёстко пресекать любые угрозы для его страны.

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