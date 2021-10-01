КНДР испытала новую зенитную ракету

Это уже третье на неделе испытание новых ракет

КНДР испытала третью на этой неделе новую ракету. Скорее всего, речь идёт о зенитном снаряде класса "земля-воздух". Как сообщает северо-корейское агентство ЦТАК, подтверждены "удивительные" боевые характеристики.

Они позволяют повысить точность полёта ракеты и значительно расширить зону поражения воздушных целей. Руководство КНДР заявляет, что испытания, в том числе гиперзвукового снаряда, проводит для обеспечения безопасности граждан.

На очередной пуск Пхеньяна уже отреагировал Сеул. Президент Южной Кореи пообещал жёстко пресекать любые угрозы для его страны.

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