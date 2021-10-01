В провинции Дераа продолжают восстанавливать дороги и объекты ЖКХ

Оппозиция сдает оружие

Отряды сирийской оппозиции продолжают сдавать оружие в провинции Дераа. Ровно месяц назад было достигнуто соглашение о локальном перемирии. Гарантом выступают российские военные. Прекращение огня и провокаций со стороны боевиков позволяет начать восстановление разрушенных войной населённых пунктов, в том числе столицы провинции.

В кабинете мэра - новая карта вверенной ему территории. Она сделана российскими военными с помощью аэрофотосъёмки. У сирийцев только устаревшие, ещё довоенного времени, без последствий войны. Хотя именно разрушения сейчас всех интересуют. На карте отмечают, где предстоят восстановительные работы.

"То, что разрушали 10 лет, невозможно восстановить за день. Нам требуется время и огромные деньги. Мы прошли по городу, составили списки того, что нужно отремонтировать в первую очередь. Их отправили в Дамаск. Там пообещали выделить средства", - говорит мэр Дераа Амин Аль Омари.

Первоочерёдные объекты - школы. В некоторых уже начался ремонт. В уцелевших частях зданий идут уроки. 5 учебных заведений восстанавливают на деньги мэрии, ещё 4 - на средства ЮНИСЕФ. До войны в городе было 38 школ.

Уже открылись три пекарни: две государственные и одна частная. В сутки они производят около 16 тонн хлеба. Продают его по льготной цене. На семью - по одному пакету, в котором семь лепешёк. Выпекают их из российской и сирийской муки. Но последние месяцы доставить её не могли.

"Мы не могли получать муку из-за активизации боевиков. Пекарня не работала. И вот только сейчас, когда район окончательно заняли правительственные силы, мы снова приступили к работе", - говорит директор пекарни Абдул Азиз Абази.

До войны провинция Дераа кормила всю Сирию. За прошедшие 10 лет потеряла большую часть посевных земель. Крестьяне бежали из городов и деревень, оставшиеся не могли закупить новую технику, запчасти, топливо. Сейчас с этим проблем нет. Работают инженерные бригады, восстанавливают объекты ЖКХ. Электричество и воду подают пока лишь несколько часов в сутки. Бойцы сирийской армии расчищают дороги и завалы. Российские военные привозят гуманитарную помощь.

"В отличие от некоторых сторон, продолжающих разжигать войну на территории Сирии, российские военнослужащие делают всё для избежания кровопролития и возобновления боевых действий. Только Российская Федерация и Сирийская республика на деле заинтересованы в восстановлении мира на этой земле", - говорит представитель Российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.

На сегодня в Дераа урегулировали свой статус 7152 человека, сдано 1958 единиц оружия и более 82,5 тысчи боеприпасов.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр", Сирия.

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