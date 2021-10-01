Обнародован список запрещенных к передаче за границу сведений

Перечень утвержден ФСБ

Перечень сведений, которые могут быть использованы против безопасности России, но при этом не составляют государственную тайну, утвержден ФСБ. Это касается данных, относящихся к области военной и военно-технической деятельности. Собирающие такие сведения для зарубежных заказчиков лица могут быть признаны иностранными агентами.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. В нем 60 пунктов – в том числе информация о размещении российских военных структур и подразделений, данные о морально-психологическом состоянии российских военнослужащих и сведения о методах боевой подготовки, оценки и прогнозы развития военно-политической и стратегической обстановки.

Запрещены к передаче данные о техническом состоянии космических ракет и планы по их разработке, информация о финансовом состоянии госкорпорации "Роскосмос" и прогнозы ее развития. В перечне также информация о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, данные о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта для разработки оружия.

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