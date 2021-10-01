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Москвичам предложили поделиться идеями по развитию МИК

08:59
  • пятница
  • 01 октября 2021

Сбор предложений будет проводиться с 5 по 7 октября

Жители столицы смогут выдвинуть свои инициативы по развитию экосистемы Московского инновационного кластера для физических лиц на платформе "Город идей". Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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Сбор идей будет проводиться с 5 по 7 октября по двум направлениям. В разделе "Новые программы для физических лиц" главные вопросы — что нужно новаторам в Москве для реализации своих идей и какими могут быть новые программы для участников кластера (студентов, новаторов, начинающих предпринимателей). Идеи о том, какими способами лучше всего популяризировать возможности Московского инновационного кластера, участники будут предлагать в направлении "Каналы продвижения".

Москвичей приглашают принять участие в тематических дискуссиях, обменяться мнениями о наиболее эффективных способах поддержки инноваторов, предложить мероприятия, которые помогут в формировании нужных навыков у начинающих предпринимателей.

До 9 октября эксперты краудсорсинг-проекта "Инновационный кластер" оценят предложения москвичей и отберут идеи, которые вынесут на голосование среди пользователей платформы. Оно пройдет с 10 по 11 октября.

В число экспертов вошли представители столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, Московского инновационного кластера, а также партнеры кластера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что участники конкурсов Московского инновационного кластера привлекли более миллиарда рублей инвестиций. На участие в конкурсе подали заявки 2,5 тысячи компаний. Отбор прошли более 250.

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