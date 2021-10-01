В Москве почти удвоили число центров "Мои документы" для получения услуг ЗАГС

В этих центрах можно зарегистрировать брак и рождение детей, оформить развод и получить справки

В Москве в 87 центрах госуслуг "Мои документы" можно зарегистрировать брак и получить ряд других услуг ЗАГС. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С конца мая у москвичей появилась возможность получить ряд услуг ЗАГС в 47 офисах "Мои документы". Поскольку эти услуги пользуются популярностью, было принято решение увеличить число центров, где их можно получить, до 87.

В этих центрах можно зарегистрировать брак в не торжественной обстановке, оформить развод, получить справки о государственной регистрации актов гражданского состояния, внести исправления в документы, зарегистрировать рождение или смерть, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столичном управлении органов ЗАГС ранее назвали самые популярные места для свадеб. Наибольшей популярностью летом 2021 года пользовался так называемый Грибоедовский ЗАГС (Дворец бракосочетания №1). Среди нетрадиционных площадок для свадеб самой популярной стала башня Око в Москва-Сити (более 370 церемоний).

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