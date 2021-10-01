Прекращен транзит российского газа через Украину в Венгрию

Получать газ "реверсом" Киев также не сможет

Российский газ в Венгрию пошел в обход Украины. Транзит через украинскую территорию прекращен с 1 октября, сообщила компания "Оператор ГТС Украины".

"01 октября 2021 года с началом новых газовых суток (07:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии", - говорится в сообщении оператора.

Отмечается, что теперь Украина не сможет также импортировать природный газ из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу - поскольку транзит по украинской территории голубого топлива из России венгерской стороне прекращен, передает ТАСС.

По новому контракту, заключенному Венгрией с российским "Газпромом", страна будет получать по 4,5 миллиарда кубометров российского газа ежегодно в течение 15 лет. Газ пойдет в Венгрию двумя путями: две трети по "Турецкому потоку" через Сербию, остальное - через Австрию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram