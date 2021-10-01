ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прекращен транзит российского газа через Украину в Венгрию

09:27
  • пятница
  • 01 октября 2021

Получать газ "реверсом" Киев также не сможет

Российский газ в Венгрию пошел в обход Украины. Транзит через украинскую территорию прекращен с 1 октября, сообщила компания "Оператор ГТС Украины".
Украина закатила истерику из-за газового контракта Венгрии с Россией

"01 октября 2021 года с началом новых газовых суток (07:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии", - говорится в сообщении оператора.

Отмечается, что теперь Украина не сможет также импортировать природный газ из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу - поскольку транзит по украинской территории голубого топлива из России венгерской стороне прекращен, передает ТАСС.

По новому контракту, заключенному Венгрией с российским "Газпромом", страна будет получать по 4,5 миллиарда кубометров российского газа ежегодно в течение 15 лет. Газ пойдет в Венгрию двумя путями: две трети по "Турецкому потоку" через Сербию, остальное - через Австрию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.