Цена на газ в Европе установила новый исторический рекорд

Это может быть связано с сокращением объема прокачки газа по трубопроводу "Ямал — Европа"

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ преодолела очередную рекордную отметку в ходе торгов на бирже ICE в пятницу, 1 октября. Показатель впервые достиг 100 евро за 1 МВт*ч (1199,44 доллара за тысячу кубометров).

Это может быть связано с резким сокращением объема прокачки голубого топлива по газопроводу "Ямал — Европа". С 07:00 до 08:00 пятницы по трубопроводу прошло около 0,8 млн кубометров в час, хотя днем ранее средний уровень прокачки составил 2,2 млн кубометров.

В "Газпроме" назвали снижение объема прокачки по газопроводу "Ямал — Европа" временным явлением, связанным с заявками одного из клиентов, сообщает РИА Новости.

Газ продолжает дорожать с каждым днем. Предыдущий рекорд был обновлен 30 сентября, когда стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского хаба TTF достигла 1076 долларов — на 3% выше расчетной цены днем ранее.

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