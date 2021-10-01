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Отбор конкурса юных исследователей NeuroTech CUP впервые пройдет в Москве

10:20
  • пятница
  • 01 октября 2021

Участие в нем примут десять команд столичных образовательных учреждений

В Москве впервые пройдет региональный отборочный этап Международного конкурса проектов молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Наталья Сергунина рассказала об участниках конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Московский отборочный этап состоит из двух частей: соревнования по человеко-машинному взаимодействию и конкурс инженерно-технических и исследовательских проектов. Ученики столичных школ, колледжей и детских технопарков презентуют разработки, которые они создавали сами или в составе научной группы.

Юным исследователям предложили разработать проекты с применением нейротехнологий или технологий искусственного интеллекта в области робототехнических систем и беспилотных аппаратов, человеко-машинных интерфейсов, медицинской и реабилитационной техники, образования, когнитивных или VR- и AR-технологий.

Участие в отборе в Москве, который пройдет 2 октября, примут десять команд городских образовательных учреждений. Победители поедут на международный конкурс NeuroTech CUP, он состоится в Самаре в октябре или ноябре этого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москва также принимает финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Он проходит с 1 по 6 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" и в парке "Зарядье".

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