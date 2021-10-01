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Саакашвили заявил о прибытии в Батуми

10:08
  • пятница
  • 01 октября 2021

Власти утверждают, что экс-президент границу Грузии не пересекал

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал видео своего прибытия в Батуми. Кадры размыты и разобрать, действительно ли политик находится в грузинском городе, невозможно. Тем не менее, Саакашвили призывает своих сторонников к участию в выборах.
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"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - написал бывший президент в Facebook.

Саакашвили ранее сообщал, что намерен прибыть на грузинскую территорию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября. К этому времени голосование на местных выборах завершится. В свою очередь, власти заявляют, что экс-президент границу Грузии не пересекал. Но напоминают, что ожидают его прибытия, чтобы препроводить политика в тюрьму. Саакашвили осужден по нескольким уголовным делам, передает ТАСС.

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