Саакашвили заявил о прибытии в Батуми

Власти утверждают, что экс-президент границу Грузии не пересекал
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал видео своего прибытия в Батуми. Кадры размыты и разобрать, действительно ли политик находится в грузинском городе, невозможно. Тем не менее, Саакашвили призывает своих сторонников к участию в выборах.
"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - написал бывший президент в Facebook.
Саакашвили ранее сообщал, что намерен прибыть на грузинскую территорию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября. К этому времени голосование на местных выборах завершится. В свою очередь, власти заявляют, что экс-президент границу Грузии не пересекал. Но напоминают, что ожидают его прибытия, чтобы препроводить политика в тюрьму. Саакашвили осужден по нескольким уголовным делам, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram