Цена на газ в Европе бьет рекорды

Цена почти достигла 1200 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе сегодня снова вновь побила рекорд. За голубое топливо дают на бирже почти 1200 долларов за тысячу кубометров. Это исторический максимум. Газохранилища не заполнены. Острый дефицит европолитики пытаются компенсировать за счёт роста тарифов для населения. Зима близко, граждане ЕС вынуждены платить за газ и электроэнергию баснословные деньги.

Жители Бельгии признаются: 2021 год оказался явно не их годом. Помимо пандемии, страна впервые столкнулась с последствиями изменения климата. Масштабные наводнения в Европе этим летом не обошли стороной и королевство. 45 человек погибли. Более миллиарда евро уйдёт на восстановление населённых пунктов и инфраструктуры. В городке Пепенстер продолжают сносить разрушенные стихией дома. Однако ни в новых, куда переселяют жителей, ни в старых до сих пор нет самого необходимого.

"Вода всё ещё не пригодна для питья, электричество есть, но его не хватает. И мы всё ещё ждём газа. Приближается зима, нам нужно отопление, нам нужно готовить еду. Мы просим об этом, но пока безуспешно", - говорит Аврора Энгелен.

Именно поставки газа сейчас – главная проблема страны. Цены растут ежемесячно, за время пандемии поднялись на треть. Среднестатистическая бельгийская семья платит только за голубое топливо в пересчёте на рубли более двадцати тысяч. Правительство помогает лишь самым обездоленным. Жителям государства, где находится столица Европейского союза, на полном серьёзе рекомендуют обогреваться дровами. И схожая ситуация в других странах ЕС – газ и электричество стремительно дорожают.

Французы сегодня получают новые счета за энергию, цены там выросли почти на 13 процентов. Успокоить население в весьма экспрессивной манере пытается премьер Жан Кастекс.

"Мы намерены остановить, остановить дальнейший рост цен на газ. Повышения больше не будет. А затем, с апреля, по мнению экспертов, цены должны пойти вниз. Посмотрим, как всё будет развиваться. Но мы компенсируем нынешним повышением стимулирование последующего падения цен. И главное, что для потребителей не ожидается нового роста", - обещает Кастекс.

Уже сейчас более трёх миллионов жителей ЕС не имеют возможности платить за энергию. А цена с каждым днём всё выше. Европейские газохранилища полупустые. Политики не скрывают: надеются лишь на то, что зима будет тёплой. И продолжают обсуждать, нужен ли Европе "Северный поток – 2". А США, которые обещали не бросать Старый свет в беде, свой сжиженный газ поставляют в страны Азии – там за него больше платят.

Ко всему этому добавился бензиновый кризис в Британии. Уже несколько дней топливо на заправки поставляют с перебоями, в очередях возникают драки. Накануне персональный водитель футболиста Роналду ждал на АЗС семь часов, но так и уехал ни с чем.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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