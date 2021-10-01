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В Сочи привили двухмесячных котят переднеазиатского леопарда

12:23
  • пятница
  • 01 октября 2021

Скоро их выпустят на волю

На пути к самостоятельной жизни в дикой природе. В Сочинском центре восстановления леопардов детёнышей готовят к выпуску на волю. Сейчас двухмесячные котята только обучаются навыкам выживания, и проходят необходимые для защиты здоровья процедуры. Так, маленьким хищникам сделали первую прививку.

Мама-кошка сурово следит за  процессом. Недовольно машет хвостом и с тревогой  наблюдает за своими котятами из соседнего вольера. Самку Шиву переманили туда специально, чтобы сделать первую прививку ее детенышам. С большим сачком  сотрудники Центра восстановления леопарда входят в загон. Котята еще маленькие и особой угрозы для человека не представляют, но, как и положено хищникам, уже выпускают когти. Перед введением первого компонента вакцины - обязательно взвешивание. Заодно определяют  и пол котят. Хотя даже по поведению понятно, кто здесь самец. Маленький хищник рычит и огрызается, самочка притихла и покорно ждет, пока вакцину аккуратно вводят в холку.

"Это вакцинация против трех заболеваний, она используется для кошачьих: и для домашних животных, и для диких тоже, так как они относятся к одному семейству кошачьих. Сейчас формируется иммунитет, который позволит им не заболеть, дальше развиваться, расти и впоследствии их могут выпустить потом в природу", - говорит ветеринарный врач отдела ветеринарно-санитарной экспертизы Ида Зуева.

Процедура недолгая и безболезненная, но для малышей, которые до этого никогда не встречали человека, достаточно непростая. А стресс, говорят сотрудники, тоже важная часть программы подготовки животных к жизни в дикой природе. Именно так у маленьких хищиков вырабатывается инстинкт -  страх перед человеком. Эти котята  — первое потомство леопардов Шивы и Филоу. Родителей привезли в Сочи из шведского зоопарка для продолжения рода переднеазиатского леопарда. Животные обитают в просторных вольерах. Охотятся на копытных, птиц и мелких грызунов. В ближайшее время самка начнет учить этому котят. Навык, необходимый для выживания в природе. И специалисты внимательно следят за поведением диких кошек .

"Здесь оценивается комплекс факторов и ключевой из них - это наличие устойчивой реакции избегания человека, второе - это способность успешно охотиться и добывать себе пищу в условиях естественной среды обитания, также кошки должны демонстрировать норму поведения, соответствующую виду и способность взаимодействовать друг с другом", - говорит руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка Николай Воронин.

За 11 лет работы программы на территории Центра по восстановлению переднеазиатского леопарда родились 23 котенка. "Прописку" в горах получили 10 воспитанников центра. И вакцинация от опасных заболеваний - первый шаг для этих малышей перед выпуском в дикую природу.

Елена Сахно, Алсу Янгляева, "ТВ Центр".

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